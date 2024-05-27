7 чоловіків і 4 жінки поранені у Харкові через удари УМПБ (фото, відео)
Росіяни поцілили бомбами УМПБ Д-30 по двох підприємствах, що спеціалізуються на с/г та харчовій продукції, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Загалом 11 людей отримали травми різного ступеня. Серед них 7 чоловіків та 4 жінки. Вік від 35 до 68 років. 47-річна жінка загинула», – розповів Синєгубов.
Внаслідок вибуху зруйнований дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, розповіли у ДСНС у Харківській області.
Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Відомо про одну загиблу жінку та ще 12 постраждалих – про це повідомили у пресслужбі ХОВА. Від удару двох КАВ УМПБ-230 по Холодногірському району постраждали підприємства, яке займається виробництвом сільськогосподарської техніки, та відоме харківське підприємство з виробництва солодощів, розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, КАБ, Олег Синегубов, умпб, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 20:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили бомбами УМПБ Д-30 по двох підприємствах, що спеціалізуються на с/г та харчовій продукції, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".