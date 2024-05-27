7 мужчин и 4 женщины ранены в Харькове из-за ударов УМПБ (фото, видео)

Россияне попали бомбами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, специализирующимся на с/х и пищевой продукции, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В общей сложности 11 человек получили травмы разной степени. Среди них 7 мужчин и 4 женщины. Возраст от 35 до 68 лет. 47-летняя женщина погибла», – рассказал Синегубов.

В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в прес-службе ХОВА. От удара двух КАВ УМПБ-230 по Холодногорскому району пострадали предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственной техники, и известное харьковское предприятие по производству сладостей, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.