Что пострадало от ударов российских УМПБ по Харькову, рассказал Болвинов

От удара двух КАВ УМПБ-230 по Холодногорскому району пострадали предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственной техники, и известное харьковское предприятие по производству сладостей, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире телемарафона.

«В очередной раз враг обстрелял Харьков. На этот раз было две управляемые авиабомбы УМПБ-230. Ими обстреляли промышленную зону, Холодногорский район. Бомба попала в дорогу, но от этого попадания повреждены два здания. Одно предприятие занимается производством сельскохозяйственной техники, другое предприятие – это известное харьковское предприятие по производству сладостей», – рассказал Болвинов.

«К большому сожалению, из-за того, что управляемая авиабомба взорвалась и разлетелась, обломками повредило близлежащие дома. Погибла женщина, находившаяся на первом этаже этого сельхозпредприятия. Сначала врачи оказывали медицинскую помощь, но ее жизнь, к сожалению, спасти не удалось. Ее звали Наталья, ей было 46 лет, и это очередная жертва», — отметил Болвинов.

Кроме погибшей, по состоянию на нынешнюю минуту есть еще 11 пострадавших – это раненые люди от обломков. Всем этим людям оказали медицинскую помощь, некоторые находятся в больнице.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.