Что пострадало от ударов российских УМПБ по Харькову, рассказал Болвинов
От удара двух КАВ УМПБ-230 по Холодногорскому району пострадали предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственной техники, и известное харьковское предприятие по производству сладостей, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире телемарафона.
«В очередной раз враг обстрелял Харьков. На этот раз было две управляемые авиабомбы УМПБ-230. Ими обстреляли промышленную зону, Холодногорский район. Бомба попала в дорогу, но от этого попадания повреждены два здания. Одно предприятие занимается производством сельскохозяйственной техники, другое предприятие – это известное харьковское предприятие по производству сладостей», – рассказал Болвинов.
«К большому сожалению, из-за того, что управляемая авиабомба взорвалась и разлетелась, обломками повредило близлежащие дома. Погибла женщина, находившаяся на первом этаже этого сельхозпредприятия. Сначала врачи оказывали медицинскую помощь, но ее жизнь, к сожалению, спасти не удалось. Ее звали Наталья, ей было 46 лет, и это очередная жертва», — отметил Болвинов.
Кроме погибшей, по состоянию на нынешнюю минуту есть еще 11 пострадавших – это раненые люди от обломков. Всем этим людям оказали медицинскую помощь, некоторые находятся в больнице.
Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.
Читайте также: Враг ударил по промзоне в Холодногорском районе Харькова — Терехов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, погибшая, предприятие, Сергей Болвинов, сладости, умпб, Харьков, Холодногорский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что пострадало от ударов российских УМПБ по Харькову, рассказал Болвинов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От удара двух КАВ УМПБ-230 по Холодногорскому району пострадали предприятие, которое занимается производством сельскохозяйственной техники, и известное харьковское предприятие по производству сладостей, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире телемарафона. ".