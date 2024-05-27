Що постраждало від ударів російських УМПБ по Харкову, розповів Болвінов

Від удару двох КАБів УМПБ по Холодногірському району постраждали підприємство, яке займається виробництвом сільськогосподарської техніки, та відоме харківське підприємство по виробництву солодощів, розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов в ефірі телемарафону.

«В черговий раз ворог обстріляв Харків. Цього разу були дві керовані авіабомби УМПБ. Ними обстріляли промислову зону, Холодногірський район. Бомба поцілила в дорогу, але від цього влучання пошкоджено дві будівлі. Одне підприємство займається виробництвом сільськогосподарської техніки, інше підприємство – це відоме харківське підприємство по виробництву солодощів», – розповів Болвінов.

«На великий жаль, через те, що керована авіабомба вибухнула і розлетілася, уламками пошкодило прилеглі будинки. Загинула жінка, яка перебувала на першому поверсі цього сільгосппідприємства. Спочатку лікарі надавали медичну допомогу, але її життя, на жаль, врятувати не вдалося. Її звали Наталія, їй було 46 років і це чергова жертва», – зазначив Болвінов.

Окрім однієї загиблої, станом на теперішню хвилину ми маємо ще 11 постраждалих – це поранені люди від уламків. Всім цим людям надали медичну допомогу, дехто знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Відомо про одну загиблу жінку та ще 12 постраждалих – про це повідомили у пресслужбі ХОВА.