Зловмисника розшукує поліція в Харківській області (фото)
Правоохоронці за вчинення злочину розшукують жителя Печенізької громади.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, Криворучка Сергія Васильовича, 1976 року народження підозрюють за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
Усіх, кому відома інформація про місцеперебування підозрюваного просять повідомити за номерами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
«У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, закликаємо громадян не вживати самостійних заходів для затримання. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію», – закликали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці за вчинення злочину розшукують жителя Печенізької громади.".