Злоумышленника разыскивает полиция в Харьковской области (фото)
Правоохранители за совершение преступления разыскивают жителя Печенежской громады.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Криворучко Сергей Васильевич, 1976 года рождения подозревается по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.
Всем, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по номерам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
«В случае обнаружения разыскиваемого или места его возможного укрывательства, призываем граждан не принимать самостоятельные меры по задержанию. Следует немедленно, с соблюдением мер личной безопасности, вызвать полицию», – призвали правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители за совершение преступления разыскивают жителя Печенежской громады.".