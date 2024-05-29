Злоумышленника разыскивает полиция в Харьковской области (фото)

Правоохранители за совершение преступления разыскивают жителя Печенежской громады.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Криворучко Сергей Васильевич, 1976 года рождения подозревается по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Всем, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по номерам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.

«В случае обнаружения разыскиваемого или места его возможного укрывательства, призываем граждан не принимать самостоятельные меры по задержанию. Следует немедленно, с соблюдением мер личной безопасности, вызвать полицию», – призвали правоохранители.