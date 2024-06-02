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Понад сотню солдатів втратила армія РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб

Події 21:12   02.06.2024
Олена Нагорна
Понад сотню солдатів втратила армія РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже десять, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

У другій половині дня бомбардувань з напрямку Бєлгорода зазнали райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне та Липці.

Крім того, на Харківському напрямку окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Армія РФ втратила на напрямку 117 солдатів, два танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів, дві одиниці спецтехніки, п’ять бліндажів та два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій у районі Невського. Все інше – без змін.

Читайте також: 20 авіабомб скинули військові РФ на північ Харківщини – Генштаб ЗСУ на 17:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже десять, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".