Больше сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб

Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов — за сегодня их было уже десять, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Во второй половине дня бомбардировкам с направления Белгорода подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы.

Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты совершили еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. Армия РФ потеряла на направлении 117 солдат, два танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей, две единицы спецтехники, пять блиндажей и два склада боеприпасов.

На Купянском направлении продолжается бой в районе Невского. Все остальное — без изменений.