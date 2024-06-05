Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)

Справу 45-річного мешканця селища Білий Колодязь Вовчанської громади передали до суду. Як встановило слідство, чоловік допомагав ворогові послаблювати українську оборону у прикордонні Харківщини.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, чоловік має стійкі проросійські погляди. Безплатно, «за ідею», він обходив прикордонну місцевість і в телеграмі передавав російському куратору місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаціями.

Цю інформацію окупанти використовували для планування бойових завдань, зокрема із залученням ДРГ.

Чоловіка затримали за місцем проживання у Білому Колодязі. У ході обшуку у нього знайшли близько 40 набоїв.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Справу слухатимуть у Чугуївському міському суді області. Обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.