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Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)

Суспільство 14:27   05.06.2024
Олена Нагорна
Фанат РФ допомагав послабити оборону у прикордонні Харківщини (листування)

Справу 45-річного мешканця селища Білий Колодязь Вовчанської громади передали до суду. Як встановило слідство, чоловік допомагав ворогові послаблювати українську оборону у прикордонні Харківщини.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, чоловік має стійкі проросійські погляди. Безплатно, «за ідею», він обходив прикордонну місцевість і в телеграмі передавав російському куратору місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаціями.

Цю інформацію окупанти використовували для планування бойових завдань, зокрема із залученням ДРГ.

Чоловіка затримали за місцем проживання у Білому Колодязі. У ході обшуку у нього знайшли близько 40 набоїв.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Справу слухатимуть у Чугуївському міському суді області. Обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 14:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 45-річного мешканця селища Білий Колодязь Вовчанської громади передали до суду. Як встановило слідство, чоловік допомагав ворогові послаблювати українську оборону у прикордонні Харківщини".