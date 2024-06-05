Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)

Дело 45-летнего жителя поселка Белый Колодезь Волчанской громады передали в суд. Как установило следствие, мужчина помогал врагу ослаблять украинскую оборону в приграничье Харьковщины.

Как сообщают в областной прокуратуре, у мужчины — устойчивые пророссийские взгляды. Бесплатно, «за идею», он обходил приграничную местность и в Telegram передавал российскому куратору места базирования украинской армии и геолокации укрепрайонов с фортификациями.

Эту информацию оккупанты использовали для планирования боевых задач, в частности с привлечением ДРГ.

Мужчину задержали по месту жительства в Белом Колодезе. В ходе обыска у него нашли около 40 патронов.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения, и хранение, приобретение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УКУ).

Дело будут слушать в Чугуевском городском суде области. Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.