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Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)

Общество 14:27   05.06.2024
Елена Нагорная
Фанат РФ помогал ослабить оборону в приграничье Харьковщины (фото переписки)

Дело 45-летнего жителя поселка Белый Колодезь Волчанской громады передали в суд. Как установило следствие, мужчина помогал врагу ослаблять украинскую оборону в приграничье Харьковщины.

Как сообщают в областной прокуратуре, у мужчины — устойчивые пророссийские взгляды. Бесплатно, «за идею», он обходил приграничную местность и в Telegram передавал российскому куратору места базирования украинской армии и геолокации укрепрайонов с фортификациями.

Эту информацию оккупанты использовали для планирования боевых задач, в частности с привлечением ДРГ.

Мужчину задержали по месту жительства в Белом Колодезе. В ходе обыска у него нашли около 40 патронов.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения, и хранение, приобретение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УКУ).

Дело будут слушать в Чугуевском городском суде области. Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 14:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 45-летнего жителя поселка Белый Колодезь Волчанской громады передали в суд. Как установило следствие, мужчина помогал врагу ослаблять украинскую оборону в приграничье Харьковщины".