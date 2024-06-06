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Ексвійськовий працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Харківщині: вирок

Суспільство 15:30   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Ексвійськовий працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Харківщині: вирок Фото: Владислав Абдула

Колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ отримав вирок. Чоловік проведе у тюрмі 5 років.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, до роботи на РФ ексвійськового спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України. Через них росіяни домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після демобілізації.

«За його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону. Зловмисник хотів перетнути лінію боєзіткнення та потрапити до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини», – додали в СБУ.

Ворожого інформатора затримали у квітні поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Суд визнав його винним за ч.2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ отримав вирок. Чоловік проведе у тюрмі 5 років.".