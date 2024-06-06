Экс-военный работал на ФСБ и корректировал удары по Харьковщине: приговор
Бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с ФСБ, получил приговор. Мужчина проведет в тюрьме 5 лет.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, к работе на РФ экс-военного побуждали родители, проживающие на временно оккупированной территории на востоке Украины. Через них россияне договорились со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего бегства после демобилизации.
«По его наведению захватчики планировали осуществить огневое поражение гражданской инфраструктуры одного из прифронтовых городов региона. Злоумышленник хотел пересечь линию боестолкновения и попасть в «филиал» ФСБ на временно оккупированной части территории Луганской области», — добавили в СБУ.
Вражеского информатора задержали в апреле вблизи линии боестолкновения на Купянском направлении, когда он пытался тайно выйти на позиции оккупантов. Суд признал его виновным по ч.2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: прокуратура, суд, удары, фсб, харьковщина, экс-военный;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с ФСБ, получил приговор. Мужчина проведет в тюрьме 5 лет.".