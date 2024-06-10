Евакуйовував тварин із Вовчанська: через обстріл постраждав волонтер
41-річний волонтер, який евакуйовував тварин із Вовчанська на Харківщині, постраждав внаслідок обстрілу міста 9 червня.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, у чоловіка вибухова травма.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річний волонтер, який евакуйовував тварин із Вовчанська на Харківщині, постраждав внаслідок обстрілу міста 9 червня".