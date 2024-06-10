Эвакуировал животных из Волчанска: из-за обстрела пострадал волонтер

41-летний волонтер, который эвакуировал животных из Волчанска на Харьковщине, пострадал в результате обстрела города 9 июня.

Как сообщают в областной прокуратуре, у мужчины — взрывная травма.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).