Эвакуировал животных из Волчанска: из-за обстрела пострадал волонтер
41-летний волонтер, который эвакуировал животных из Волчанска на Харьковщине, пострадал в результате обстрела города 9 июня.
Как сообщают в областной прокуратуре, у мужчины — взрывная травма.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Дрон РФ атаковал авто активистов, эвакуировавших животных из Волчанска (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтер, волчанск, животные, Харьков, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Эвакуировал животных из Волчанска: из-за обстрела пострадал волонтер»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний волонтер, который эвакуировал животных из Волчанска на Харьковщине, пострадал в результате обстрела города 9 июня".