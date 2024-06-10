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Эвакуировал животных из Волчанска: из-за обстрела пострадал волонтер

Происшествия 19:30   10.06.2024
Елена Нагорная
Эвакуировал животных из Волчанска: из-за обстрела пострадал волонтер

41-летний волонтер, который эвакуировал животных из Волчанска на Харьковщине, пострадал в результате обстрела города 9 июня.

Как сообщают в областной прокуратуре, у мужчины — взрывная травма.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний волонтер, который эвакуировал животных из Волчанска на Харьковщине, пострадал в результате обстрела города 9 июня".