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Дрон РФ атаковал авто активистов, эвакуировавших животных из Волчанска (видео)

Происшествия 16:52   29.05.2024
Елена Нагорная
Дрон РФ атаковал авто активистов, эвакуировавших животных из Волчанска (видео)

Автомобиль группы «Спасение животных Харьков» получил повреждения в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации четырёхлапых из города.

Как сообщают в Telegram-канале проекта, вблизи машины дважды ударил российский FPV-дрон.

Взрывной волной в автомобиле выбило стекло. Ни активисты, ни животные ранений не получили.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль группы «Спасение животных Харьков» получил повреждения в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации четырёхлапых из города".