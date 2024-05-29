Дрон РФ атаковал авто активистов, эвакуировавших животных из Волчанска (видео)

Автомобиль группы «Спасение животных Харьков» получил повреждения в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации четырёхлапых из города.

Как сообщают в Telegram-канале проекта, вблизи машины дважды ударил российский FPV-дрон.

Взрывной волной в автомобиле выбило стекло. Ни активисты, ни животные ранений не получили.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»