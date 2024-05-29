Дрон РФ атаковал авто активистов, эвакуировавших животных из Волчанска (видео)
Автомобиль группы «Спасение животных Харьков» получил повреждения в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации четырёхлапых из города.
Как сообщают в Telegram-канале проекта, вблизи машины дважды ударил российский FPV-дрон.
Взрывной волной в автомобиле выбило стекло. Ни активисты, ни животные ранений не получили.
Видео: ОО «Спасение животных Харьков»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ГО "Порятунок тварин Харків", дрон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль группы «Спасение животных Харьков» получил повреждения в Волчанске на Харьковщине во время эвакуации четырёхлапых из города".