Дрон РФ атакував авто активістів, які евакуювали тварин із Вовчанська (відео)
Автомобіль групи «Порятунок тварин Харків» отримав пошкодження у Вовчанську на Харківщині під час евакуації чотирилапих із міста.
Як повідомляють у телеграм-каналі проєкту, поблизу машини двічі вдарив російський FPV-дрон.
Вибуховою хвилею в автівці вибило скло. Ані активісти, ані тварини поранень не зазнали.
Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ГО "Порятунок тварин Харків", дрон, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 16:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль групи «Порятунок тварин Харків» отримав пошкодження у Вовчанську на Харківщині під час евакуації чотирилапих із міста".