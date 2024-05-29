Дрон РФ атакував авто активістів, які евакуювали тварин із Вовчанська (відео)

Автомобіль групи «Порятунок тварин Харків» отримав пошкодження у Вовчанську на Харківщині під час евакуації чотирилапих із міста.

Як повідомляють у телеграм-каналі проєкту, поблизу машини двічі вдарив російський FPV-дрон.

Вибуховою хвилею в автівці вибило скло. Ані активісти, ані тварини поранень не зазнали.

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»