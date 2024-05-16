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Обстановку в Липцях показала команда “Порятунок тварин Харків”

Події 10:20   16.05.2024
Оксана Горун
Обстановку в Липцях показала команда “Порятунок тварин Харків”

Попри близькість населеного пункту до нової лінії фронту, звідти продовжують вивозити тварин. Що відбувається в Липцях і як вони зараз виглядають, розповіли та показали рятувальники.

“З Липців надходить дуже багато заявок, тому ми працюємо двома екіпажами на двох напрямках. Щодня ми формуємо лист заявок, сконцентрований на одній місцевості, щоб не затримуватися та якнайшвидше забрати тварин“, – повідомили про свою роботу в телеграмі команди “Порятунок тварин Харків”.

На відео з Липців видно масштабні руйнування та чути постійні вибухи.

“Усі тварини дуже налякані, більшість боїться йти в руки. Більшість тварин із Липців забирають господарі в Харків. Та останні дні забираємо також тварин, яких не мають змоги забрати“, – зазначили в “Порятунку тварин Харків”.

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Залишити заявку на евакуацію тварин можна за телефоном: (095) 478 88 78.

Якщо ви готові допомогти з перетримкою в Харкові чи іншому регіоні України, дзвоніть: (095) 497 81 95 (Надія).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри близькість населеного пункту до нової лінії фронту, звідти продовжують вивозити тварин. Що відбувається в Липцях і як вони зараз виглядають, розповіли та показали рятувальники".