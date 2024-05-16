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Обстановку в Липцах показала команда «Спасение животных Харьков»

Общество 10:20   16.05.2024
Оксана Горун
Обстановку в Липцах показала команда «Спасение животных Харьков» Фото: ГУНП в Харьковской области

Несмотря на близость населенного пункта к новой линии фронта, оттуда продолжают вывозить животных. Что происходит в Липцах и как они сейчас выглядят, рассказали и показали спасатели.

«Из Липцев поступает очень много заявок, поэтому мы работаем двумя экипажами на двух направлениях. Каждый день мы формируем список заявок, сконцентрированный на одной местности, чтобы не задерживаться и как можно быстрее забрать животных», — сообщили о своей работе в telegram команды «Спасение животных Харьков».

На видео из Липцев видны масштабные разрушения и слышны постоянные взрывы.

«Все животные очень испуганы, большинство боится идти в руки. Большинство животных из Липцев забирают хозяева в Харьков.
Но последние дни забираем также животных, которых не могут забрать», — отметили в «Спасении животных Харьков».

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Оставить заявку на эвакуацию животных можно по телефону: (095) 478 88 78.

Если вы готовы помочь с передержкой в Харькове или другом регионе Украины, звоните: (095) 497 81 95 (Надежда).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на близость населенного пункта к новой линии фронта, оттуда продолжают вывозить животных. Что происходит в Липцах и как они сейчас выглядят, рассказали и показали спасатели".