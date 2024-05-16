Обстановку в Липцах показала команда «Спасение животных Харьков»
Несмотря на близость населенного пункта к новой линии фронта, оттуда продолжают вывозить животных. Что происходит в Липцах и как они сейчас выглядят, рассказали и показали спасатели.
«Из Липцев поступает очень много заявок, поэтому мы работаем двумя экипажами на двух направлениях. Каждый день мы формируем список заявок, сконцентрированный на одной местности, чтобы не задерживаться и как можно быстрее забрать животных», — сообщили о своей работе в telegram команды «Спасение животных Харьков».
На видео из Липцев видны масштабные разрушения и слышны постоянные взрывы.
«Все животные очень испуганы, большинство боится идти в руки. Большинство животных из Липцев забирают хозяева в Харьков.
Но последние дни забираем также животных, которых не могут забрать», — отметили в «Спасении животных Харьков».
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Оставить заявку на эвакуацию животных можно по телефону: (095) 478 88 78.
Если вы готовы помочь с передержкой в Харькове или другом регионе Украины, звоните: (095) 497 81 95 (Надежда).
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- Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: война, животные, липцы, обстрелы, Спасение животных Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на близость населенного пункта к новой линии фронта, оттуда продолжают вывозить животных. Что происходит в Липцах и как они сейчас выглядят, рассказали и показали спасатели".