У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)
Фото: Харківська міськрада
Через погіршення погодних умов 12 червня працівники СКП «Харківзелендуб» замінили Державний Прапор України на головному флагштоку міста на менший за розміром.
«Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру гідрометеорології, сьогодні в місті очікується гроза, град та шквал до 15-20 м/с», – зазначили у Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через погіршення погодних умов 12 червня працівники СКП «Харківзелендуб» замінили Державний Прапор України на головному флагштоку міста на менший за розміром.".