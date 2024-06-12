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У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Суспільство 13:09   12.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото) Фото: Харківська міськрада

Через погіршення погодних умов 12 червня працівники СКП «Харківзелендуб» замінили Державний Прапор України на головному флагштоку міста на менший за розміром.

«Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру гідрометеорології, сьогодні в місті очікується гроза, град та шквал до 15-20 м/с», – зазначили у Харківській міськраді.

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Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Гроза, шквал та град: стихія може розгулятися на Харківщині 12 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 13:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через погіршення погодних умов 12 червня працівники СКП «Харківзелендуб» замінили Державний Прапор України на головному флагштоку міста на менший за розміром.".