У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Через погіршення погодних умов 12 червня працівники СКП «Харківзелендуб» замінили Державний Прапор України на головному флагштоку міста на менший за розміром.

«Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру гідрометеорології, сьогодні в місті очікується гроза, град та шквал до 15-20 м/с», – зазначили у Харківській міськраді.