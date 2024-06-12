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В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)

Общество 13:09   12.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото) Фото: Харьковский горсовет

Из-за ухудшения погодных условий 12 июня работники СКП «Харьковзелендуб» заменили Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города на меньший по размеру.

«Согласно прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня в городе ожидается гроза, град и шквал до 15-20 м/с», — отметили в Харьковском горсовете.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ухудшения погодных условий 12 июня работники СКП «Харьковзелендуб» заменили Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города на меньший по размеру.".