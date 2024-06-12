В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)

Из-за ухудшения погодных условий 12 июня работники СКП «Харьковзелендуб» заменили Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города на меньший по размеру.

«Согласно прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня в городе ожидается гроза, град и шквал до 15-20 м/с», — отметили в Харьковском горсовете.