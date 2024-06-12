В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Из-за ухудшения погодных условий 12 июня работники СКП «Харьковзелендуб» заменили Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города на меньший по размеру.
«Согласно прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня в городе ожидается гроза, град и шквал до 15-20 м/с», — отметили в Харьковском горсовете.
Читайте также: Гроза, шквал и град: стихия может разгуляться на Харьковщине 12 июня
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, заменили, міськрада, погода, флаг, флагшток, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ухудшения погодных условий 12 июня работники СКП «Харьковзелендуб» заменили Государственный Флаг Украины на главном флагштоке города на меньший по размеру.".