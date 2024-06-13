Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
Сапери відкопали та вивезли модифіковану авіабомбу, яку росіяни випустили по приватному сектору Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.
«Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вкотре вилучили смертельно небезпечну авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові», – розповіли в ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, бомба, ГСЧС в Харьковской области, сапер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 22:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери відкопали та вивезли модифіковану авіабомбу, яку росіяни випустили по приватному сектору Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.".