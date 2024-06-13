Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові

Сапери відкопали та вивезли модифіковану авіабомбу, яку росіяни випустили по приватному сектору Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вкотре вилучили смертельно небезпечну авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові», – розповіли в ДСНС.