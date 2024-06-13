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Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові

Події 22:28   13.06.2024
Оксана Якушко
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові

Сапери відкопали та вивезли модифіковану авіабомбу, яку росіяни випустили по приватному сектору Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вкотре вилучили смертельно небезпечну авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові», – розповіли в ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 22:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери відкопали та вивезли модифіковану авіабомбу, яку росіяни випустили по приватному сектору Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.".