В Липцях пес Дунай ховався від ударів у підвалі будинку: його вивезли (відео)

Харківські зооволонтери евакуювали з села Липці на Харківщині собаку, який ховався від ворожих обстрілів у підвалі свого зруйнованого будинку.

«Нам надійшла заявка на евакуацію собачки Дуная. На вулиці, де він був, – чути автоматні черги. Від страху він ховався у своєму зруйнованому будинку. В нього травмована лапка, через що він на неї не спирається», – розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Дуная евакуювали до Харкова. Наразі фахівці роблять усе необхідне для лікування тварини. Після одужання його забере власниця.

Разом із Дунаєм зооволонтери забрали кішку. Шукають її власників.