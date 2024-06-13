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В Липцях пес Дунай ховався від ударів у підвалі будинку: його вивезли (відео)

Репортаж 16:54   13.06.2024
Вікторія Яковенко
В Липцях пес Дунай ховався від ударів у підвалі будинку: його вивезли (відео)

Харківські зооволонтери евакуювали з села Липці на Харківщині собаку, який ховався від ворожих обстрілів у підвалі свого зруйнованого будинку.

«Нам надійшла заявка на евакуацію собачки Дуная. На вулиці, де він був, – чути автоматні черги. Від страху він ховався у своєму зруйнованому будинку. В нього травмована лапка, через що він на неї не спирається», – розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Дуная евакуювали до Харкова. Наразі фахівці роблять усе необхідне для лікування тварини. Після одужання його забере власниця.

Разом із Дунаєм зооволонтери забрали кішку. Шукають її власників.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери евакуювали з села Липці на Харківщині собаку, який ховався від ворожих обстрілів у підвалі свого зруйнованого будинку.".