В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)

Харьковские зооволонтеры эвакуировали из села Липцы на Харьковщине собаку, которая пряталась от вражеских обстрелов в подвале своего разрушенного дома.

«Нам поступила заявка на эвакуацию собачки Дуная. На улице, где он был, — слышны автоматные очереди. От страха он прятался в своем разрушенном доме. У него травмирована лапа, из-за чего он на нее не опирается», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Дуная эвакуировали в Харьков. Специалисты делают все необходимое для лечения животного. После выздоровления его заберет владелица.

Вместе с Дунаем зооволонтеры забрали кошку. Ищут ее владельцев.