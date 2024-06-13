В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)
Харьковские зооволонтеры эвакуировали из села Липцы на Харьковщине собаку, которая пряталась от вражеских обстрелов в подвале своего разрушенного дома.
«Нам поступила заявка на эвакуацию собачки Дуная. На улице, где он был, — слышны автоматные очереди. От страха он прятался в своем разрушенном доме. У него травмирована лапа, из-за чего он на нее не опирается», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Дуная эвакуировали в Харьков. Специалисты делают все необходимое для лечения животного. После выздоровления его заберет владелица.
Вместе с Дунаем зооволонтеры забрали кошку. Ищут ее владельцев.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: зовоолонтеры, липцы, обстрелы, пес, подвал, пряталася, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтеры эвакуировали из села Липцы на Харьковщине собаку, которая пряталась от вражеских обстрелов в подвале своего разрушенного дома.".