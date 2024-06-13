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В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)

Репортаж 16:54   13.06.2024
Виктория Яковенко
В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)

Харьковские зооволонтеры эвакуировали из села Липцы на Харьковщине собаку, которая пряталась от вражеских обстрелов в подвале своего разрушенного дома.

«Нам поступила заявка на эвакуацию собачки Дуная. На улице, где он был, — слышны автоматные очереди. От страха он прятался в своем разрушенном доме. У него травмирована лапа, из-за чего он на нее не опирается», – рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Дуная эвакуировали в Харьков. Специалисты делают все необходимое для лечения животного. После выздоровления его заберет владелица.

Вместе с Дунаем зооволонтеры забрали кошку. Ищут ее владельцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)
В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)
13.06.2024, 16:54

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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтеры эвакуировали из села Липцы на Харьковщине собаку, которая пряталась от вражеских обстрелов в подвале своего разрушенного дома.".