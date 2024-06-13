Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Саперы откопали и вывезли модифицированную авиабомбу, которую россияне выпустили по частному сектору Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
«Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовом Харькове», — рассказали в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, бомба, ГСЧС в Харьковской области, сапер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 22:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы откопали и вывезли модифицированную авиабомбу, которую россияне выпустили по частному сектору Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".