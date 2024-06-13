Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове

Происшествия 22:28   13.06.2024
Оксана Якушко
Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове Фото: ГСЧС в Харьковской области

Саперы откопали и вывезли модифицированную авиабомбу, которую россияне выпустили по частному сектору Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовом Харькове», — рассказали в ГСЧС.

Читайте также: В Липцах пес Дунай прятался от обстрелов в подвале дома: его вывезли (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
13.06.2024, 22:35
Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове
Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове
13.06.2024, 22:28
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
13.06.2024, 12:09
Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области
Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области
13.06.2024, 19:56
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
13.06.2024, 13:09

Новости по теме:

18:13
Авиация РФ ударила по Русской Лозовой под Харьковом: ранен пожилой мужчина
15:10
РФ ударила авиабомбой по Харькову, попадание — в легковушку: данные полиции
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
19:13
Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области
19:09
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)

Вы читали новость: «Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 22:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы откопали и вывезли модифицированную авиабомбу, которую россияне выпустили по частному сектору Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".