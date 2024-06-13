Модифицированную бомбу изъяли из частного сектора в Харькове

Саперы откопали и вывезли модифицированную авиабомбу, которую россияне выпустили по частному сектору Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовом Харькове», — рассказали в ГСЧС.