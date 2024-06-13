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Постамент пам’ятника Невському демонтували у Харкові (фото)

Суспільство 12:37   13.06.2024
Вікторія Яковенко
Постамент пам’ятника Невському демонтували у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники у Харкові повністю позбулися пам’ятника Новгородському князю Олександру Невському.

«Працівники СКП «Харківзеленбуд» демонтували постамент пам’ятника Олександру Невському на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова. За допомогою спецтехніки комунальники знесли кам’яну підставку», – зазначили у Харківській міськраді.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники у Харкові повністю позбулися пам’ятника Новгородському князю Олександру Невському.".