Постамент пам’ятника Невському демонтували у Харкові (фото)

Комунальники у Харкові повністю позбулися пам’ятника Новгородському князю Олександру Невському.

«Працівники СКП «Харківзеленбуд» демонтували постамент пам’ятника Олександру Невському на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова. За допомогою спецтехніки комунальники знесли кам’яну підставку», – зазначили у Харківській міськраді.