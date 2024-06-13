Постамент памятника Невскому демонтировали в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики в Харькове полностью избавились от памятника Новгородскому князю Александру Невскому.
«Работники СКП «Харьковзеленстрой» демонтировали постамент памятника Александру Невскому на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова. С помощью спецтехники коммунальщики снесли каменную подставку», — отметили в Харьковском горсовете.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики в Харькове полностью избавились от памятника Новгородскому князю Александру Невскому.".