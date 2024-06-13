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Постамент памятника Невскому демонтировали в Харькове (фото)

Общество 12:37   13.06.2024
Виктория Яковенко
Постамент памятника Невскому демонтировали в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики в Харькове полностью избавились от памятника Новгородскому князю Александру Невскому.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» демонтировали постамент памятника Александру Невскому на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова. С помощью спецтехники коммунальщики снесли каменную подставку», — отметили в Харьковском горсовете.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики в Харькове полностью избавились от памятника Новгородскому князю Александру Невскому.".