Постамент памятника Невскому демонтировали в Харькове (фото)

Коммунальщики в Харькове полностью избавились от памятника Новгородскому князю Александру Невскому.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» демонтировали постамент памятника Александру Невскому на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова. С помощью спецтехники коммунальщики снесли каменную подставку», — отметили в Харьковском горсовете.