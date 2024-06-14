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Чоловік і дружина поранені внаслідок авіаудару по селу на Харківщині

Події 18:21   14.06.2024
Оксана Якушко
Чоловік і дружина поранені внаслідок авіаудару по селу на Харківщині

14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Було пряме влучання авіабомби у житловий будинок: під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років.

Рятувальники витягнули їх, у постраждалих поранення, медики надають їм допомогу.

У селі пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".