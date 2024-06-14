Чоловік і дружина поранені внаслідок авіаудару по селу на Харківщині

14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Було пряме влучання авіабомби у житловий будинок: під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років.

Рятувальники витягнули їх, у постраждалих поранення, медики надають їм допомогу.

У селі пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі будівлі.