Чоловік і дружина поранені внаслідок авіаудару по селу на Харківщині
14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Було пряме влучання авіабомби у житловий будинок: під завалами опинились чоловік та його дружина. Обом потерпілим 46 років.
Рятувальники витягнули їх, у постраждалих поранення, медики надають їм допомогу.
У селі пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, бомба, дім, жена, муж, росіяни, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 18:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 червня близько 15:00 росіяни завдали авіаудару по селу Богуславка Ізюмського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".