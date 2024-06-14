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Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)

Происшествия 18:21   14.06.2024
Оксана Якушко
Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Было прямое попадание авиабомбы в жилой дом: под завалами оказались муж и его жена. Обоим пострадавшим 46 лет.
Спасатели достали их, у пострадавших есть ранения, медики оказывают им помощь.

В селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".