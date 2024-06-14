Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Было прямое попадание авиабомбы в жилой дом: под завалами оказались муж и его жена. Обоим пострадавшим 46 лет.
Спасатели достали их, у пострадавших есть ранения, медики оказывают им помощь.
В селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, бомба, дім, дом, жена, муж, россияне, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 18:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".