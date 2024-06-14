Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)

14 июня около 15:00 россияне нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Было прямое попадание авиабомбы в жилой дом: под завалами оказались муж и его жена. Обоим пострадавшим 46 лет.

Спасатели достали их, у пострадавших есть ранения, медики оказывают им помощь.

В селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.