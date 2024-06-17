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До Євро у Німеччині встановили трибуну зі зруйнованого харківського стадіону

Світ 15:19   17.06.2024
Вікторія Яковенко
До Євро у Німеччині встановили трибуну зі зруйнованого харківського стадіону Фото: Zorya Londonsk

У німецькому Мюнхені напередодні матчу збірної України на Євро-2024 встановили трибуну з харківського стадіону «Сонячний», яка була пошкоджена внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляють Zorya Londonsk і The Guardian.

Зазначається, що армія РФ обстріляла стадіон «Сонячний» у травні 2022 року, внаслідок чого було зруйновано трибуни. Ракети також влучили і в футбольне поле.

Повідомляється, що вся кампанія України на Євро-2024 супроводжуватиметься нагадуванням про руйнування внаслідок російського вторгнення.

Після Мюнхена цей стенд вирушить у тур містами Німеччини, наступною зупинкою буде Дюссельдорф. Там 21 червня збірна України зіграє свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.

Зазначимо, 17 червня збірна України стартує на чемпіонаті Європи з футболу. О 16:00 відбудеться матч Румунія — Україна.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У німецькому Мюнхені напередодні матчу збірної України на Євро-2024 встановили трибуну з харківського стадіону «Сонячний», яка була пошкоджена внаслідок обстрілів РФ.".