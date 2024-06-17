До Євро у Німеччині встановили трибуну зі зруйнованого харківського стадіону
У німецькому Мюнхені напередодні матчу збірної України на Євро-2024 встановили трибуну з харківського стадіону «Сонячний», яка була пошкоджена внаслідок обстрілів РФ.
Про це повідомляють Zorya Londonsk і The Guardian.
Зазначається, що армія РФ обстріляла стадіон «Сонячний» у травні 2022 року, внаслідок чого було зруйновано трибуни. Ракети також влучили і в футбольне поле.
Повідомляється, що вся кампанія України на Євро-2024 супроводжуватиметься нагадуванням про руйнування внаслідок російського вторгнення.
Після Мюнхена цей стенд вирушить у тур містами Німеччини, наступною зупинкою буде Дюссельдорф. Там 21 червня збірна України зіграє свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.
Зазначимо, 17 червня збірна України стартує на чемпіонаті Європи з футболу. О 16:00 відбудеться матч Румунія — Україна.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Евро-2024, зборная, Солнечный, стадион, трибуна, футбол, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У німецькому Мюнхені напередодні матчу збірної України на Євро-2024 встановили трибуну з харківського стадіону «Сонячний», яка була пошкоджена внаслідок обстрілів РФ.".