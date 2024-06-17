К Евро-2024 в Германии установили трибуну с разрушенного харьковского стадиона

В немецком Мюнхене накануне матча сборной Украины на Евро-2024 установили трибуну с харьковского стадиона «Солнечный», которая была повреждена в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщают Zorya Londonsk и The Guardian.

Отмечается, что армия РФ обстреляла стадион «Солнечный» в мае 2022 года, в результате чего были разрушены трибуны. Ракеты также попали в футбольное поле.

Сообщается, что вся кампания Украины на Евро-2024 будет сопровождаться напоминанием о разрушениях в результате российского вторжения.

После Мюнхена этот стенд отправится в тур по городам Германии, следующей остановкой будет Дюссельдорф. Там 21 июня сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2024 против Словакии.

Напомним, 17 июня сборная Украины стартует на чемпионате Европы по футболу. В 16:00 состоится матч Румыния — Украина.