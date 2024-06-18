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В окупантів два тижні немає просування на півночі Харківщини – Федоренко

Суспільство 18:29   18.06.2024
Олена Нагорна
В окупантів два тижні немає просування на півночі Харківщини – Федоренко

Протягом останніх двох тижнів військові РФ не мають просування вглиб української території на півночі Харківщини, розповів в етері нацмарафону командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Він наголосив, що ситуацію вдалося стабілізувати завдяки підтримці української нації.

Ведеться системна робота щодо знищення його живої сили, резервів, артилерії, легкоброньованої та броньованої техніки. На превеликий жаль, противник зберігає спроможність до заміни свого особового складу, який гине, а також отримує поранення на території України, й зберігає можливість до вчинення ударно-штурмових дій. Попри шалений супротив противника, Сили оборони на двох відтинках, де він перейшов лінію державного кордону, мають певні успіхи щодо вибиття противника з позицій. Зокрема взяття в полон російських окупаційних військ, які надалі будуть обміняні на наших хлопців та дівчат”, – сказав Федоренко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх двох тижнів військові РФ не мають просування вглиб української території на півночі Харківщини, розповів в етері нацмарафону командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко".