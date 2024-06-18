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У оккупантов две недели нет продвижения на севере Харьковщины — Федоренко

Общество 18:29   18.06.2024
Елена Нагорная
У оккупантов две недели нет продвижения на севере Харьковщины — Федоренко

В течение последних двух недель военные РФ не имеют продвижения вглубь украинской территории на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Он отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря поддержке украинской нации.

«Ведется системная работа по уничтожению живой силы, резервов, артиллерии, легкобронированной и бронированной техники. К большому сожалению, противник сохраняет способность к замене своего личного состава, который погибает, а также получает ранения на территории Украины, и сохраняет возможность к совершению ударно-штурмовых действий. Несмотря на яростное сопротивление противника, Силы обороны на двух отрезках, где он перешел линию государственной границы, имеют определенные успехи по выбиванию противника с позиций. В частности, взятию в плен российских оккупационных войск, которые в дальнейшем будут обменяны на наших ребят и девушек», — сказал Федоренко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 18:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух недель военные РФ не имеют продвижения вглубь украинской территории на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".