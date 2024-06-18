У оккупантов две недели нет продвижения на севере Харьковщины — Федоренко
В течение последних двух недель военные РФ не имеют продвижения вглубь украинской территории на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
Он отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря поддержке украинской нации.
«Ведется системная работа по уничтожению живой силы, резервов, артиллерии, легкобронированной и бронированной техники. К большому сожалению, противник сохраняет способность к замене своего личного состава, который погибает, а также получает ранения на территории Украины, и сохраняет возможность к совершению ударно-штурмовых действий. Несмотря на яростное сопротивление противника, Силы обороны на двух отрезках, где он перешел линию государственной границы, имеют определенные успехи по выбиванию противника с позиций. В частности, взятию в плен российских оккупационных войск, которые в дальнейшем будут обменяны на наших ребят и девушек», — сказал Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, бои, федоренко, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух недель военные РФ не имеют продвижения вглубь украинской территории на севере Харьковщины, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".