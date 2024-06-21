Політичний тиск на ЗМІ в Україні зростає – Репортери без кордонів

Міжнародна неурядова організація “Репортери без кордонів” заявила про скорочення свободи преси в Україні. Відповідний матеріал опубліковано на сайті організації.

“Тиск на незалежні ЗМІ в Україні зростає вже кілька місяців. “Репортери без кордонів” (RSF) закликають українську владу виконати рекомендації своєї дорожньої карти, представленої рік тому, щоб захистити незалежну журналістику та право на інформацію в країні”, – заявили в організації.

Свою оцінку небезпечної ситуації у сфері свободи слова в Україні громадські діячі підкріплюють фактами. Вони нагадали про посилення контролю владою ЗМІ, “загрози призовом в армію” журналістам, а також – стеження та погрози через публікації про корупцію. Йдеться, зокрема, про погрози в інтернеті розслідувачу “Української правди” Михайлу Ткачу та “погрози примусовим призовом до армії” репортеру-розслідувачу Юрію Ніколову. Як один зі свіжих прикладів неадекватності того, що відбувається, “Репортери без кордонів” привели скандал у національному інформагентстві “Укрінформ”, велике розслідування про який опублікувала “Українська правда”.

“Став відомий випадок політичного втручання: призначення військового представника директором національного інформаційного агентства “Укрінформ” 24 травня та розкриття 29 травня внутрішньої цензури, при цьому список спікерів, яким буде заборонено доступ, було розіслано персоналу. І відтепер цитати та інтерв’ю з військовослужбовцями мають бути відправлені за три дні до публікації до центру стратегічних військових комунікацій, згідно з військовим розпорядженням, оприлюдненим ЗМІ 12 червня. Такий період перевірки не лише діє як стримувальний фактор, а й обмежує висвітлення війни в ​​реальному часі”, — вважають у міжнародній організації.

Керівниця напряму RSF зі Східної Європи та Центральної Азії Жанна Кавельє заявила: “Тиск, погрози та втручання мають припинитися”, – і закликала владу України виконати рекомендації, що прописані фахівцями організації в Дорожній карті свободи преси. У цьому документі є такі “переконливі поради”:

🔹 Боротьба з безкарністю за насильницькі злочини проти журналістів;

🔹 Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, які відповідальні за пропаганду, що спровокувала воєнні злочини;

🔹 Заохочувати плюралізм та незалежність ЗМІ;

🔹 Покласти край довільним обмеженням та дискримінації щодо висвітлення війни;

🔹 Гарантувати фінансування журналістики;

🔹 Заохочувати якісну журналістику за допомогою Ініціативи журналістської довіри;

🔹 Приєднатися до Міжнародного партнерства за інформацію та демократію.