Политическое давление на СМИ в Украине нарастает — Репортеры без границ
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявила о сокращении свободы прессы в Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте организации.
«Давление на независимые СМИ в Украине растет уже несколько месяцев. «Репортеры без границ» (RSF) призывают украинские власти выполнить рекомендации своей дорожной карты, представленной год назад, чтобы защитить независимую журналистику и право на информацию в стране», — заявили в организации.
Свою оценку опасной ситуации в сфере свободы слова в Украине общественники подкрепляют фактами. Они напомнили об усилении контроля властью СМИ, «угрозы призывом в армию» журналистам, а также — слежке и угрозах из-за публикаций о коррупции. Речь идет, в частности, об угрозах в интернете расследователю «Украинской правды» Михаилу Ткачу и «угрозах принудительным призывом в армию» репортеру-расследователю Юрию Николову. Как один из свежих примеров неадекватности происходящего «Репортеры без границ» привели скандал в национальном информагентстве «Укринформ», большое расследование о котором опубликовала «Украинская правда».
«Стал известен случай политического вмешательства: назначение военного представителя директором национального информационного агентства «Укринформ» 24 мая и раскрытие 29 мая внутренней цензуры, при этом список спикеров, которым будет запрещен доступ, был разослан персоналу. И отныне цитаты и интервью с военнослужащими должны быть отправлены за три дня до публикации в центр стратегических военных коммуникаций, согласно военному распоряжению, обнародованному СМИ 12 июня. Такой период проверки не только действует как сдерживающий фактор, но и ограничивает освещение войны в реальном времени», — считают в международной организации.
Читайте также: Как победить правых радикалов — Портников по итогам выборов в Европарламент
Руководительница направления RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила: «Давление, угрозы и вмешательство должны прекратиться», — и призвала власти Украины выполнить рекомендации, прописанные специалистами организации в Дорожной карте свободы прессы. В этом документе есть такие «настоятельные советы»:
🔹 Борьба с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов;
🔹 Обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за пропаганду, которая спровоцировала военные преступления;
🔹 Поощрять плюрализм и независимость СМИ;
🔹 Положить конец произвольным ограничениям и дискриминации в отношении освещения войны;
🔹 Гарантировать финансирование журналистики;
🔹 Поощрять качественную журналистику посредством Инициативы журналистского доверия;
🔹 Присоединиться к Международному партнерству за информацию и демократию.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: репортеры без границ, свобода слова, сми;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Политическое давление на СМИ в Украине нарастает — Репортеры без границ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявила о сокращении свободы прессы в Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте организации".