Политическое давление на СМИ в Украине нарастает — Репортеры без границ

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявила о сокращении свободы прессы в Украине. Соответствующий материал опубликован на сайте организации.

«Давление на независимые СМИ в Украине растет уже несколько месяцев. «Репортеры без границ» (RSF) призывают украинские власти выполнить рекомендации своей дорожной карты, представленной год назад, чтобы защитить независимую журналистику и право на информацию в стране», — заявили в организации.

Свою оценку опасной ситуации в сфере свободы слова в Украине общественники подкрепляют фактами. Они напомнили об усилении контроля властью СМИ, «угрозы призывом в армию» журналистам, а также — слежке и угрозах из-за публикаций о коррупции. Речь идет, в частности, об угрозах в интернете расследователю «Украинской правды» Михаилу Ткачу и «угрозах принудительным призывом в армию» репортеру-расследователю Юрию Николову. Как один из свежих примеров неадекватности происходящего «Репортеры без границ» привели скандал в национальном информагентстве «Укринформ», большое расследование о котором опубликовала «Украинская правда».

«Стал известен случай политического вмешательства: назначение военного представителя директором национального информационного агентства «Укринформ» 24 мая и раскрытие 29 мая внутренней цензуры, при этом список спикеров, которым будет запрещен доступ, был разослан персоналу. И отныне цитаты и интервью с военнослужащими должны быть отправлены за три дня до публикации в центр стратегических военных коммуникаций, согласно военному распоряжению, обнародованному СМИ 12 июня. Такой период проверки не только действует как сдерживающий фактор, но и ограничивает освещение войны в реальном времени», — считают в международной организации.

Руководительница направления RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила: «Давление, угрозы и вмешательство должны прекратиться», — и призвала власти Украины выполнить рекомендации, прописанные специалистами организации в Дорожной карте свободы прессы. В этом документе есть такие «настоятельные советы»:

🔹 Борьба с безнаказанностью за насильственные преступления против журналистов;

🔹 Обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за пропаганду, которая спровоцировала военные преступления;

🔹 Поощрять плюрализм и независимость СМИ;

🔹 Положить конец произвольным ограничениям и дискриминации в отношении освещения войны;

🔹 Гарантировать финансирование журналистики;

🔹 Поощрять качественную журналистику посредством Инициативы журналистского доверия;

🔹 Присоединиться к Международному партнерству за информацию и демократию.