Відключення світла на Харківщині 24 червня: обмеження – подовжили
Фото: АТ “Харківобленерго”
У понеділок, 24 червня, у Харківській області з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень електропостачання, повідомили в НЕК «Укренерго».
Це стосується також Київської, Сумської, Полтавської, Донецької, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
А у Дніпропетровській області також з 13:00 застосовані аварійні відключення, додали в Укренерго.
Як пояснили енергетики, причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: графики, облэнерго, ограничения, отключение, світло, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 24 червня, у Харківській області з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень електропостачання, повідомили в НЕК «Укренерго».".