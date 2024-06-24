Відключення світла на Харківщині 24 червня: обмеження – подовжили

У понеділок, 24 червня, у Харківській області з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень електропостачання, повідомили в НЕК «Укренерго».

Це стосується також Київської, Сумської, Полтавської, Донецької, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

А у Дніпропетровській області також з 13:00 застосовані аварійні відключення, додали в Укренерго.

Як пояснили енергетики, причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

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