Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили

В понедельник, 24 июня, в Харьковской области с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений электроснабжения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Это касается также Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.

А в Днепропетровской области также с 13:00 применены аварийные отключения, добавили в Укрэнерго.

Как объяснили энергетики, причина – недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.

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