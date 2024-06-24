Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В понедельник, 24 июня, в Харьковской области с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений электроснабжения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Это касается также Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.
А в Днепропетровской области также с 13:00 применены аварийные отключения, добавили в Укрэнерго.
Как объяснили энергетики, причина – недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: графики, облэнерго, ограничения, отключение, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 24 июня, в Харьковской области с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений электроснабжения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".