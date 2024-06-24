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Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили

Общество 14:19   24.06.2024
Виктория Яковенко
Отключение света на Харьковщине 24 июня: ограничения – продлили Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В понедельник, 24 июня, в Харьковской области с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений электроснабжения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Это касается также Киевской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.

А в Днепропетровской области также с 13:00 применены аварийные отключения, добавили в Укрэнерго.

Как объяснили энергетики, причина – недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.

Читайте также: График отключения света на Харьковщине распространило облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 24 июня, в Харьковской области с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений электроснабжения, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".