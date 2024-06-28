Субота в Харкові та області буде сонячною та спекотною – прогноз погоди

У суботу, 29 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 27 – 32.

Вітер північно-східний – 3 – 8 м/с.