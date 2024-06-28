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Субота в Харкові та області буде сонячною та спекотною – прогноз погоди

Суспільство 20:54   28.06.2024
Олена Нагорна
Субота в Харкові та області буде сонячною та спекотною – прогноз погоди Фото: Василь Голосний

У суботу, 29 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 27 – 32.

Вітер північно-східний – 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 20:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 29 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".