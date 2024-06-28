Субота в Харкові та області буде сонячною та спекотною – прогноз погоди
Фото: Василь Голосний
У суботу, 29 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 27 – 32.
Вітер північно-східний – 3 – 8 м/с.
Читайте також: Якою буде погода у Харкові та області у липні — довгостроковий прогноз
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: июнь, погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Субота в Харкові та області буде сонячною та спекотною – прогноз погоди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 20:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 29 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".