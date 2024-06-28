Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды

В субботу, 29 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 27 — 32.

Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/с.