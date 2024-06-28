Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды

Общество 20:54   28.06.2024
Елена Нагорная
Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды Фото: Василий Голосный

В субботу, 29 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 27 — 32.

Ветер северо-восточный — 3 — 8 м/с.

Читайте также: Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
28.06.2024, 14:35
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
28.06.2024, 18:15
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Главные новости Харькова 28.06: эвакуация, график, раненые в Циркунах
Главные новости Харькова 28.06: эвакуация, график, раненые в Циркунах
28.06.2024, 20:43
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
28.06.2024, 15:23
Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды
Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды
28.06.2024, 20:54

Новости по теме:

21:21
Днем +34, вечером +14, шквалы, гроза: все грани стихии на Харьковщине 20 июня
22:16
Жара усилится, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 19 июня
20:46
Теплее, но может дождить: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июня
20:55
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня
20:02
Днем до +31, возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 3 июня

Вы читали новость: «Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 29 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".