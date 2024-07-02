Юним харків’янам пропонують стати депутатами: як взяти участь у конкурсі
Харків’ян віком від 14 до 35 років запрошують взяти участь у конкурсному відборі депутатів Молодіжної ради.
За даними Харківської міськради, до складу ради увійдуть 50 людей. Учасниками конкурсу можуть бути представники інститутів громадянського суспільства, школярі, студенти фахової передвищої або вищої освіти.
Для участі необхідно написати мотиваційний лист, у якому потрібно викласти цілі та мотивацію кандидата, а також (за наявності) – ідеї або проєкти.
Подати документи необхідно до 31 липня (включно) до Управління у справах сім’ї та молоді. Прийом конкурсантів здійснюватиметься з 9:00 до 16:00 щодня, крім вихідних. Контактний телефон: 725-20-74. Бланк заяви та перелік документів можна знайти за посиланням.
Також консультацію можна отримати в інстаграм на сторінках Молодіжної ради або Управління.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутаты, кандидаты, конкурс, міськрада, совет, участие, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’ян віком від 14 до 35 років запрошують взяти участь у конкурсному відборі депутатів Молодіжної ради.".