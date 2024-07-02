Юным харьковчанам предлагают стать депутатами: как принять участие в конкурсе

Харьковчан от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсном отборе депутатов Молодежного совета.

По данным Харьковского горсовета, в состав совета войдут 50 человек. Участниками конкурса могут быть представители институтов гражданского общества, школьники, студенты профессионального высшего или высшего образования.

Для участия необходимо написать мотивационное письмо, в котором нужно изложить цели и мотивацию кандидата, а также (при наличии) – идеи или проекты.

Подать документы необходимо до 31 июля (включительно) в Управление по делам семьи и молодежи. Прием конкурсантов будет осуществляться с 9:00 до 16:00 каждый день, кроме выходных. Контактный телефон: 725-20-74. Бланк заявления и список документов можно найти по ссылке.

Также консультацию можно получить в Instagram на страницах Молодежного совета или Управления.