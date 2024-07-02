Юным харьковчанам предлагают стать депутатами: как принять участие в конкурсе
Харьковчан от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсном отборе депутатов Молодежного совета.
По данным Харьковского горсовета, в состав совета войдут 50 человек. Участниками конкурса могут быть представители институтов гражданского общества, школьники, студенты профессионального высшего или высшего образования.
Для участия необходимо написать мотивационное письмо, в котором нужно изложить цели и мотивацию кандидата, а также (при наличии) – идеи или проекты.
Подать документы необходимо до 31 июля (включительно) в Управление по делам семьи и молодежи. Прием конкурсантов будет осуществляться с 9:00 до 16:00 каждый день, кроме выходных. Контактный телефон: 725-20-74. Бланк заявления и список документов можно найти по ссылке.
Также консультацию можно получить в Instagram на страницах Молодежного совета или Управления.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, кандидаты, конкурс, міськрада, совет, участие, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсном отборе депутатов Молодежного совета.".