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Наказав вдарити по музею Сковороди на Харківщині: назвали ім’я полковника РФ

Суспільство 15:24   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Наказав вдарити по музею Сковороди на Харківщині: назвали ім’я полковника РФ Фото: УСБУ

Правоохоронці ідентифікували російського полковника, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Йдеться про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ, повідомили в УСБУ.

Встановлено, що на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по музею Сковороди. Тоді окупанти задіяли винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35.

Внаслідок обстрілу значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівник був тяжко поранений.

В СБУ додали, що російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

Панченку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також: Гроші є, тендер провести не можуть: чи збережуть музей Сковороди

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували російського полковника, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині.".