Наказав вдарити по музею Сковороди на Харківщині: назвали ім’я полковника РФ
Правоохоронці ідентифікували російського полковника, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині.
Йдеться про полковника Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС РФ, повідомили в УСБУ.
Встановлено, що на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по музею Сковороди. Тоді окупанти задіяли винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35.
Внаслідок обстрілу значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівник був тяжко поранений.
В СБУ додали, що російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.
Панченку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували російського полковника, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди на Харківщині.".