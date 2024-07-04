Приказал ударить по музею Сковороды на Харьковщине: назвали имя полковника РФ
Правоохранители идентифицировали российского полковника, который приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине.
Речь идет о полковнике Иване Панченко – командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа ВС РФ, сообщили в УСБУ.
Установлено, что в начале мая 2022 Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по музею Сковороды. Тогда оккупанты задействовали истребитель Су-35С, выпустивший по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.
В результате обстрела значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен.
В СБУ добавили, что российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.
Панченко заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: музей, полковник, рф, сковороды, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали российского полковника, который приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине.".