Приказал ударить по музею Сковороды на Харьковщине: назвали имя полковника РФ

Правоохранители идентифицировали российского полковника, который приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине.

Речь идет о полковнике Иване Панченко – командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа ВС РФ, сообщили в УСБУ.

Установлено, что в начале мая 2022 Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по музею Сковороды. Тогда оккупанты задействовали истребитель Су-35С, выпустивший по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.

В результате обстрела значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен.

В СБУ добавили, что российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.

Панченко заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).