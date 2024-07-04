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Вранці пожежі вирували на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалі (фото)

Суспільство 12:46   04.07.2024
Вікторія Яковенко
Вранці пожежі вирували на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалі (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

4 липня ворог обстріляв село Глушківка та місто Куп’янськ на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, по Глушківці ворог вдарив близько 5:00 з авіації. Поранення отримали чотири людини: три жінки та чоловік.

«В Глушківці ворогом зруйновані 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. У 4-х зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 м. кв», – розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

В Куп’янську внаслідок влучання одного з боєприпасів сталася повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл. Площа горіння складала 50 м. кв, додали рятувальники. Постраждалих немає.

О 09:50 ДСНСникам вдалося ліквідувати всі пожежі.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня ворог обстріляв село Глушківка та місто Куп’янськ на Харківщині.".