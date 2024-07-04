Утром пожары бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ: есть пострадавшие (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
4 июля враг обстрелял село Глушковка и город Купянск на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, по Глушковке враг ударил около 05:00 из авиации. Ранения получили четыре человека: три женщины и мужчина.
«В Глушковке врагом разрушены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. В 4-х разрушенных домах случились пожары на общей площади более 220 кв. м», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В Купянске в результате попадания одного из боеприпасов произошло полное разрушение и пожар в частном доме на левом берегу реки Оскол. Площадь горения составляла 50 м. кв, добавили спасатели. Пострадавших нет.
В 09:50 ГСЧСникам удалось ликвидировать все пожары.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, пострадавшие, прокуратура, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля враг обстрелял село Глушковка и город Купянск на Харьковщине.".