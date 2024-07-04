Утром пожары бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ: есть пострадавшие (фото)

4 июля враг обстрелял село Глушковка и город Купянск на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, по Глушковке враг ударил около 05:00 из авиации. Ранения получили четыре человека: три женщины и мужчина.

«В Глушковке врагом разрушены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. В 4-х разрушенных домах случились пожары на общей площади более 220 кв. м», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В Купянске в результате попадания одного из боеприпасов произошло полное разрушение и пожар в частном доме на левом берегу реки Оскол. Площадь горения составляла 50 м. кв, добавили спасатели. Пострадавших нет.

В 09:50 ГСЧСникам удалось ликвидировать все пожары.