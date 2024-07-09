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Завтра трамваї пів дня не ходитимуть на Салтівці у Харкові

Суспільство 17:37   09.07.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть на Салтівці у Харкові

Завтра, 10 липня, трамваї не ходитимуть з 9:30 до 16:00 на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

На цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 10 липня, трамваї не ходитимуть з 9:30 до 16:00 на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".