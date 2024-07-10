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15 КАБів уже скинула авіація РФ на північ Харківщини – Генштаб на 16:00

Події 16:48   10.07.2024
Олена Нагорна
15 КАБів уже скинула авіація РФ на північ Харківщини – Генштаб на 16:00

15 КАБів скинула ворожа авіація по районах Липців, Вовчанська, Глибокого та Малих Проходів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Також на Харківському напрямку окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку супротивник також намагався три рази штурмувати українські позиції неподалік Берестового. Всі ворожі атаки відбили.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 КАБів скинула ворожа авіація по районах Липців, Вовчанська, Глибокого та Малих Проходів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".