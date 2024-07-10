15 КАБов уже скинула авиация РФ на север Харьковщины — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
15 КАБов сбросила вражеская авиация по районам Липцев, Волчанска, Глубокого и Малых Проходов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также на Харьковском направлении оккупанты трижды безуспешно атаковали оборонительные рубежи вблизи Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении противник также пытался три раза штурмовать украинские позиции неподалеку Берестового. Все вражеские атаки отбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, кабы, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 16:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 КАБов сбросила вражеская авиация по районам Липцев, Волчанска, Глубокого и Малых Проходов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".