15 КАБов уже скинула авиация РФ на север Харьковщины — Генштаб на 16:00

15 КАБов сбросила вражеская авиация по районам Липцев, Волчанска, Глубокого и Малых Проходов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также на Харьковском направлении оккупанты трижды безуспешно атаковали оборонительные рубежи вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник также пытался три раза штурмовать украинские позиции неподалеку Берестового. Все вражеские атаки отбили.