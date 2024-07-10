У Харкові два ТОВ чотири роки не платили за оренду землі: збитки – 1,4 млн грн

Прокуратура вимагає стягнути з двох харківських підприємств до місцевого бюджету майже 1,4 млн гривень за користування землею.

Йдеться про земельні ділянки, розташовані на вулицях Матросова та Біологічній у Харкові загальною площею близько 2,4 га, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що двом підприємствам належать нежитлові будівлі, розташовані на вказаних землях, але, всупереч вимогам законодавства, право власності чи користування цими ділянками, не було оформлене», – додали правоохоронці.

Таким чином, зазначені ТОВ протягом 2019-2022 років використовували земельні ділянки, однак не платили за орендну плату. Сума збитків, за даними прокуратури, складає майже 1,4 млн гривень.

Тож правоохоронці направили в суд позови в інтересах держави до двох ТОВ про стягнення коштів у розмірі орендної плати за користування земельними ділянками на загальну суму майже 1,4 млн гривень.