У Харкові два ТОВ чотири роки не платили за оренду землі: збитки – 1,4 млн грн
Прокуратура вимагає стягнути з двох харківських підприємств до місцевого бюджету майже 1,4 млн гривень за користування землею.
Йдеться про земельні ділянки, розташовані на вулицях Матросова та Біологічній у Харкові загальною площею близько 2,4 га, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Встановлено, що двом підприємствам належать нежитлові будівлі, розташовані на вказаних землях, але, всупереч вимогам законодавства, право власності чи користування цими ділянками, не було оформлене», – додали правоохоронці.
Таким чином, зазначені ТОВ протягом 2019-2022 років використовували земельні ділянки, однак не платили за орендну плату. Сума збитків, за даними прокуратури, складає майже 1,4 млн гривень.
Тож правоохоронці направили в суд позови в інтересах держави до двох ТОВ про стягнення коштів у розмірі орендної плати за користування земельними ділянками на загальну суму майже 1,4 млн гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає стягнути з двох харківських підприємств до місцевого бюджету майже 1,4 млн гривень за користування землею.".