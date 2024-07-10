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В Харькове предприятия 4 года не платили за аренду земли: убытки – 1,4 млн грн

Общество 11:40   10.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове предприятия 4 года не платили за аренду земли: убытки – 1,4 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура требует взыскать с двух харьковских предприятий в местный бюджет почти 1,4 млн гривен за пользование землей.

Речь идет о земельных участках, расположенных на улицах Матросова и Биологической в ​​Харькове общей площадью около 2,4 га, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Установлено, что двум предприятиям принадлежат нежилые здания, расположенные на указанных землях, но, вопреки требованиям законодательства, право собственности или пользования этими участками, не было оформлено», — добавили правоохранители.

Таким образом, указанные ООО в течение 2019-2022 годов использовали земельные участки, однако не платили за арендную плату. Сумма ущерба, по данным прокуратуры, составляет почти 1,4 млн гривен.

Правоохранители направили в суд иски в интересах государства к двум ООО о взыскании средств в размере арендной платы за пользование земельными участками на общую сумму почти 1,4 млн гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует взыскать с двух харьковских предприятий в местный бюджет почти 1,4 млн гривен за пользование землей.".