Привласнила 10,5 млн зі збору на дрони: харків’янку підозрюють у шахрайстві
За версією слідства, харків’янка, використовуючи підконтрольну благодійну організацію, нібито збирала на дрони для ЗСУ. Але БПЛА не закупила.
Про підозру в шахрайстві харків’янці повідомили за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.
“У період 2023-2024 року під час воєнного стану підозрювана заволоділа коштами людей, що хотіли закупити квадрокоптери “Mavic”. З цією метою, підозрювана використовуючи підконтрольну їй благодійну організацію ввійшла в довіру до спонсорів закупівлі дронів та надала підроблені рахунки, видані нібито одним з польських підприємств-постачальників квадрокоптерів. У вказаних документах жінка вказала свій криптогаманець, куди надалі надходили гроші на коптери“, – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Коли гроші прийшли на її рахунки, дрони жінка не замовила. Тим, хто задонатив, розповідала, що це сталося не з її вини, а через обставини, на які вона не могла вплинути. Але грошей не повернула.
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“Підозрювана активно використовувала криптогаманці відомих криптовалютних бірж та банківські рахунки підставних осіб з метою максимального приховування усього ланцюга здійснених трансакцій для подальшого виведення грошей, отриманих від людей, що замовляли дрони. Своїми діями підозрювана завдала збитків на майже 10,5 млн гривень“, — поінформували прокурори.
Зараз слідчі встановлюють всіх можливих учасників шахрайської схеми. Харків’янці загрожує провести за ґратами від 5 до 12 років – із конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, дрони, мошенничество, підозра, прокуратура, сбор;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За версією слідства, харків’янка, використовуючи підконтрольну благодійну організацію, нібито збирала на дрони для ЗСУ. Але БПЛА не закупила".